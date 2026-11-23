0:00 / 0:00

Росстат за роки війни зафіксував на Донеччині щонайменше 270 тисяч смертей російських військових. Для порівняння, битва за Берлін коштувала армії СРСР 78 тисяч життів.

За даними аналізу витоку з бази Росстату, проведеного виданням «Проект», за 4,5 роки повномасштабної війни в Донецькій області зафіксували 270 547 смертей із кодами, пов’язаними з бойовими діями, а з урахуванням багаторічних і багатоколочних затримок реєстрації втрати загиблими в регіоні могли сягнути 325 тисяч осіб станом на вересень 2026 року. За оцінкою «Проекту», з поправкою на затримку реєстрації в області загинуло близько 87 тисяч російських військових у 2024 році, 147 тисяч у 2025 році та 68 тисяч за неповний 2026 рік, ще близько 23 тисяч смертей припадають на 2022–2023 роки, коли місце смерті в базі зазначалося рідко.

Найбільші втрати серед конкретних напрямків і міст зафіксовано під час захоплення Покровська — понад 100 тисяч загиблих, зокрема понад 8 тисяч після заяв про повне захоплення міста з березня 2026 року. У боях за Бахмут та околиці, де почали масово застосовувати тактику «м’ясних штурмів», зафіксовано 34 тисячі загиблих попри слабку фіксацію локацій у 2022–2023 роках; в Авдіївці загинуло щонайменше 19 тисяч російських військових, зокрема понад 11 тисяч після звіту про її захоплення у лютому 2024 року до вересня 2026-го; у Мар’їнці загинуло щонайменше 11 тисяч (понад 7 тисяч — лише у 2024 році), у Кураховому — 11 тисяч, а в районі Вугледара — 5 тисяч.

Як зазначає «Проект», безповоротні втрати росії в боях за Донбас уже перевищують втрати СРСР у Донбаській наступальній операції 1943 року (66 тисяч за довідником Кривошеєва) та в ході взяття Берліна у квітні — травні 1945 року (78 тисяч), а загальна кількість пов’язаних із війною смертей у базі Росстату становить 474 тисячі та могла досягти 573 тисяч до вересня з урахуванням затримок.

Джерело: Агентство.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Читай нас у