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Залужний закликав партнерів посилити українську ППО після удару по вокзалу в Дніпрі

UA NEWS 29 Жовтня 2026 14:49
Залужний закликав партнерів посилити українську ППО після удару по вокзалу в Дніпрі
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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звернувся до міжнародних партнерів із закликом надати Україні додаткові ракети та ресурси для посилення протиповітряної оборони після російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі.

За словами Залужного, російські війська спрямували реактивний «Шахед» на платформу, де перебували пасажири та поїзд. 

 Він наголосив, що удар не має військового виправдання та є свідомим убивством цивільних.

Дипломат підкреслив, що посилення української ППО допоможе врятувати життя людей і зміцнити повітряний захист усієї Європи. За наведеними даними, внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 13 дістали поранення.

Джерело: Валерій Залужний, Facebook

Президент Володимир Зеленський 29 жовтня оприлюднив кадри з місця російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі. За попередніми даними, внаслідок атаки реактивним дроном загинули 13 людей, ще десятеро постраждали.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

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