Замість чотирьох місяців — 30 днів для проходження ВЛК після полону

Відомство змінило Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. Нові правила стосуються військових, яких звільнили з російського полону. Раніше рішення ВЛК щодо потреби в лікуванні та зв’язку поранень, травм, контузій, каліцтв і захворювань із військовою службою мали оформити не пізніше ніж через чотири місяці від початку лікування. Тепер для звільнених із полону військових установили окремий строк — до 30 днів після репатріації.

У Міноборони пояснюють, що це допоможе захисникам і захисницям швидше пройти необхідні процедури та оформити виплати, на які вони мають право. «Захисники та захисниці отримають право на соціальні гарантії та виплати раніше, оскільки потреба в лікуванні та причинний зв’язок травм та захворювань будуть встановлюватись у коротші строки», — пояснила заступниця міністра оборони України Любов Галан.

Травми та захворювання в полоні враховуватимуть під час ВЛК

Окремо нові правила визначають, як оцінюватимуть стан здоров’я військових, які зазнали травм або захворіли під час перебування в полоні.

У таких випадках ВЛК має встановити причинний зв’язок травми чи захворювання із захистом Батьківщини. Це важливо, адже від висновку комісії залежать подальше лікування, виплати та соціальні гарантії для військовослужбовця.

Зокрема, військові можуть мати право на додаткову винагороду на час лікування. Якщо ж унаслідок травм або захворювань людині встановлять інвалідність чи часткову втрату працездатності, вона може претендувати на одноразову грошову допомогу. Також передбачені відповідні пенсійні гарантії, зокрема підвищена пенсія за наявності законних підстав.

Для чого скоротили строки

У Міноборони зазначають, що проходження ВЛК є важливим етапом після повернення військового з полону. Комісія оцінює стан його здоров’я, визначає потребу в лікуванні та встановлює обставини, які впливають на подальше медичне забезпечення й соціальний захист.

Скорочення строку має зменшити час очікування на відповідні рішення. Завдяки цьому звільнені з полону військові зможуть раніше оформлювати передбачені законом виплати та гарантії. Водночас новий строк стосується саме проходження ВЛК для військових після репатріації. Сам по собі він не означає, що всі виплати призначатимуть автоматично: для цього можуть бути потрібні відповідні висновки та документи. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.