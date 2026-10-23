У сюжеті PBS NewsHour повідомив, що обмежені запаси американських ракет-перехоплювачів Patriot виснажилися після років їх застосування в Україні та використання Сполученими Штатами і союзниками під час війни з Іраном. Матеріал присвячений виробництву цих ракет.

Потреба України в перехоплювачах

За даними мовника, Україні потрібні додаткові оборонні системи для відбиття невпинних атак Росії дронами й балістичними ракетами. Російська Федерація, держава-агресор, веде війну проти України.

PBS NewsHour називає американський перехоплювач Patriot особливо цінним для протидії ракетам. Водночас у матеріалі наголошено, що наявні запаси були невеликими ще до їх виснаження внаслідок такого використання.

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Виробництво ракет

Спеціальний кореспондент Майк Серре отримав ексклюзивний доступ до процесу виробництва Patriot. У назві сюжету PBS NewsHour ідеться про гонитву за виробництвом ракет Patriot на тлі скорочення запасів цих ракет.

Матеріал, оприлюднений 22 жовтня 2026 року, також підписаний Майком Александером.

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