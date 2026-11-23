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Російські органи неодноразово редагували запис про смерть закатованої української журналістки Вікторії Рощиної в базі Росстату, змінюючи як дату її загибелі, так і офіційну причину смерті. Про це свідчить витік даних відомства, який проаналізували журналісти видання «Важные истории».

Вперше інформація про смерть Рощиної надійшла до реєстру наприкінці грудня 2024 року — тоді датою загибелі вказали 16 грудня 2024 року, а причину смерті позначили як невідому, хоча свідоцтво оформили як остаточне. За кілька днів органи РАЦС надіслали до Росстату виправлення, змінивши дату смерті на 19 вересня 2024 року — тобто за шість днів до обміну полоненими, до списків якого журналістку обіцяли включити.

У лютому 2025 року редагування картки продовжили: до системи внесли реквізити нового свідоцтва «замість остаточного» та замінили невідому причину смерті на міокардіодистрофію, що нібито спричинила порушення серцевого ритму та набряк легень. Остаточно правки внесли 11 лютого — за три дні до того, як тіло загиблої у російському полоні журналістки повернули в Україну.

Журналісти-розслідувачі зауважують, що заміна вже оформленого остаточного свідоцтва новим із конкретною причиною трапляється менш ніж у 0,3% записів системи Росстату, а перенесення дати смерті на раніший термін зі зміною і дня, і місяця фіксується лише в 0,1% випадків. Крім того, у картці Рощиної, як і в записах інших українців, які загинули в російському ув’язненні, повністю відсутні біографічні дані про громадянство, місце народження, адресу, освіту та рід занять.

Джерело: розслідування видання «Важные истории» на основі даних Росстату.

Нагадаємо, вбиту у російському полоні журналістку Вікторію Рощину нагороджено орденом Свободи.

Також, тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну зі слідами катувань і без частини органів.

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