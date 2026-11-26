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У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

Після атаки рух транспорту через греблю ДніпроГЕС у Запоріжжі повністю перекрили в обох напрямках.

Джерело: заява в.о. голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна в Телеграмі.

У ніч на 26 листопада російські війська завдали ударів по Києву та семи областях України. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, під обстрілами опинилися об’єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки, а також два іноземні судна. Відомо щонайменше про десятьох постраждалих.

Унаслідок російських атак безпілотниками на Чернігівщині 26 листопада постраждали четверо людей. Під ударами опинилися Городня, Семенівка, Корюківка, населені пункти Олишівської громади та Новгород-Сіверський.

Уранці 26 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлова багатоповерхівка, автозаправна станція та спортивний комплекс. З'явилися фотографії наслідків російської атаки.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні, 26 листопада, через російський удар по об’єкту інфраструктури виникли значні проблеми з електропостачанням. У центральній частині міста зупинився комунальний електротранспорт, а системи тепло- та водопостачання переходять на резервні генератори.

У ніч проти 26 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 87 російських безпілотників. Загалом від вечора 25 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 113 ударними БпЛА різних типів.

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