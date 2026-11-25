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Окупована росіянами Запорізька атомна електростанція знову залишилася без зовнішнього електропостачання внаслідок ударів РФ. Наразі власні потреби станції забезпечують резервні дизель-генератори.

Як зазначається, о 4:28 25 листопада внаслідок російського обстрілу на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції «Феросплавна», відключилася лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1».

«Наразі власні потреби станції забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів.

Систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через російські обстріли посилюють ризики ядерної аварії. Єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її єдиного законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом"», – йдеться в повідомленні.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Ситуація на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС залишається складною: усі шість енергоблоків знаходяться у режимі «холодного зупину», а рівень води у ставку-охолоджувачі знизився до 12,27 метра при мінімально необхідних 15 метрах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Біля Запорізької атомної електростанції внаслідок серії дронових атак було пошкоджено трансформатори на Запорізькій тепловій електростанції. Це обладнання має важливе значення для забезпечення зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

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