Засуджених на Свердловщині змусили будувати укриття від дронів

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У Свердловській області рф засуджених долучили до виготовлення швидкопоточних залізобетонних модулів, призначених для захисту від безпілотників.

Конструкції виробляють на території заводу, пов'язаного з виправним центром колонії-поселення у селищі Східний. У регіональному ГУФСИН заявляють, що залучення ув'язнених до праці забезпечить їх «навичками роботи з важким обладнанням» та стане аргументом для розгляду клопотань про умовно-дострокове звільнення.

Необхідність у таких захисних спорудах виникла на тлі регулярних ударів безпілотників по Єкатеринбургу та інших районах Свердловської області, які завдали пошкоджень житловим будинкам та інфраструктурі регіону.

Джерело: ГУФСИН Свердловської області.

Власники російських датацентрів мають самостійно подбати про захист своїх об'єктів від атак безпілотників. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми рф з оборони Олексій Журавльов, коментуючи атаку на датацентр «Яндекса» у Рязанській області.

У Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».

Після цього у російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.

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