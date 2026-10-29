Збитки через останні обстріли Росії сягають майже $8 мільярдів, — Корецький

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Прем’єр-міністри України та Естонії Сергій Корецький і Крістен Міхал узгодили спільне бачення Конференції з відновлення України (URC-2027), яка має відбутися в січні в Таллінні. З огляду на виклики майбутньої зими, особливу увагу планують приділити стійкості України та практичній допомозі з боку міжнародних партнерів.

«Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом <…> Узгодили спільний підхід і бачення щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться в січні в Таллінні. Зважаючи на ситуацію і виклики цієї зими, вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України», — йдеться в повідомленні.

Під час розмови Сергій Корецький поінформував естонського колегу про наслідки щоденних російських ударів по енергетичній системі, економіці, зв’язку та критичній інфраструктурі України.

Збитки від російських атак сягають майже 8 млрд доларів, а через завдану шкоду держава також недоотримує податкові надходження.

За словами Корецького, конференція має забезпечити конкретний результат — практичну допомогу Україні та консолідовану підтримку партнерів уже зараз, зокрема напередодні складного зимового періоду.

Окремо очільники урядів обговорили розвиток двосторонніх відносин і підтримку Естонією євроінтеграційного курсу України.

Серед ключових тем розмови були енергетика, залізнична галузь і постачання локомотивів. Також сторони приділили увагу фінансуванню потреб України на наступний рік.

Конференція URC-2027 у Таллінні має стати майданчиком для координації міжнародної підтримки та пошуку практичних рішень для відновлення й посилення стійкості України в умовах російських атак.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький у Телеграмі.

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