Зеленський анонсував логістичні альтернативи для Києва та інших міст на тлі російських атак

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Україна опрацьовує додаткові логістичні рішення для Києва та низки обласних центрів, а також готує нові домовленості з європейськими партнерами для підтримки міст і громад під час зимового періоду.

За словами глави держави, Єврокомісія вже розпочала узгодження конкретних кроків, які мають допомогти українським містам і громадам пройти зиму. Зеленський подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та її команді за готовність підтримувати Україну.

Окрему увагу приділяють логістиці. Президент повідомив, що прем’єр-міністр разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та секретарем РНБО Ігорем Клименком працюють над необхідними альтернативними маршрутами та рішеннями для Києва й визначених обласних центрів.

Також Зеленський відзначив роботу Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших структур, залучених до реалізації заходів підтримки українських міст і громад.

Крім того, протягом наступних тижнів Україна планує активізувати двосторонню співпрацю з європейськими партнерами та взаємодію з міжнародними фінансовими інституціями.

За словами президента, ці контакти мають забезпечити додаткові можливості для підтримки громад, посилення енергетичної стійкості та зміцнення держави в умовах російських атак.

«Будуть додаткові кроки, які посилять нашу державу», – підсумував Володимир Зеленський.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді прем’єр-міністра України Сергія Корецького щодо ситуації в енергетичній сфері, ліквідації наслідків російських ударів та взаємодії з Європейською комісією.

Нагадаємо, міст Патона в Києві перебуває в аварійному стані, тому навіть одне влучання російської ракети в його опорну або прогонову частину може спричинити обвал конструкцій і повне припинення руху.

У Києві другий день поспільзберігаються серйозні транспортні проблеми. На Північному мосту в напрямку Почайни залишили лише одну смугу для руху, через що утворилися масштабні затори. Автомобілі майже не просуваються, а пасажири громадського транспорту змушені долати частину маршруту пішки.

Нагадаємо, вранці 9 листопада в Києві виникли значні проблеми з рухом транспорту. На основних магістралях столиці та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, а затримки на окремих ділянках сягають майже години.

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