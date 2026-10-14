Зеленський доручив масштабувати рекрутинг іноземців до Сил оборони

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, присвячене залученню іноземних добровольців до Сил оборони України. За його підсумками визначили терміни запуску нового центру рекрутингу та підходи до базової військової підготовки іноземців.

Про це повідомив воєнний кореспондент Юрій Бутусов.

За його словами, у листопаді планують запустити новий центр рекрутингу іноземців у складі Національної гвардії України.

Міноборони та Генштаб пропонують запровадити 58-денний курс базової загальновійськової підготовки (БЗВП), тоді як корпус «Хартія» підтримує 21-денний інтенсивний курс. Зеленський доручив реалізувати обидва варіанти.

Також під час засідання визначили відповідальних і терміни для забезпечення програми фінансуванням та організаційною підтримкою.

Бутусов наголосив, що наразі лише невелика частина іноземних добровольців, які хочуть долучитися до захисту України, має можливість приїхати. На його думку, процес потребує системної організації та масштабування.

Джерело: Юрій Бутусов

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадилаобмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що наразі ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

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