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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідки та військових щодо безпекової ситуації в Чорному морі й на маршрутах зернового експорту. За підсумками наради визначили додаткові сили та засоби, необхідні для захисту суден і портової інфраструктури. Відповідні завдання отримали українські дипломати та урядовці.

За словами Зеленського, під час доповідей окрему увагу приділили інформації розвідки та військових про плани Росії, а також визначенню додаткових заходів для посилення безпеки морських перевезень.

«Були доповіді по безпековій ситуації в Чорному морі та на маршрутах зернового експорту. Перше: були доповіді розвідки і військових щодо російських планів. Друге: визначили, які додаткові сили і засоби потрібні, щоб дати більше захисту суднам та портам. Є відповідні завдання для нашої дипломатичної команди та урядовців. Третє: були доповіді по транскордонній взаємодії із сусідами», — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що одним із головних завдань залишається посилення безпеки українських міст і громад на узбережжі Чорного моря, а також підтримка вітчизняних аграріїв.

Зеленський нагадав, що напередодні зустрічався з фермерами та представниками українського аграрного бізнесу. Під час розмови обговорювали можливі кроки держави для підтримки галузі.

За словами глави держави, уряд готує комплекс заходів, які мають допомогти аграріям підготуватися до наступної посівної кампанії та забезпечити необхідні ресурси для роботи.

«Готуємо відповідну систему дій. В тому числі для того, щоб допомогти аграрному сектору підготуватись до посівної кампанії наступного року та акумулювати необхідний ресурс», — сказав президент.

Нагадаємо, Росія не погоджується на проміжну домовленість з Україною щодо Чорного моря без укладення постійної мирної угоди. Туреччина тим часом готує пропозиції для досягнення домовленостей і обговорює їх з українською та російською сторонами.

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 16 листопада, взяв участь у першій сесії Міністерської зустрічі, присвяченої реалізації Чорноморської стратегії Європейського Союзу. Обговорення було зосереджене на міжрегіональному порядку денному у сфері сполученості.

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