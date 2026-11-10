Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якій точці світу, крім Москви, — Мельник

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Президент України Володимир Зеленський готовий провести зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у будь-якому місці світу, за винятком Москви. Серед можливих майданчиків для переговорів називали навіть Флориду та Антарктиду.

За словами Мельника, український президент не відмовляється від можливості особистої зустрічі з російським лідером, якщо вона відбудеться не в Москві.

Серед можливих місць проведення переговорів дипломат назвав Флориду під час саміту G20 у грудні, а також Антарктиду. Водночас російську столицю він виключив із переліку можливих варіантів.

Також постійний представник України при ООН заявив, що російський диктатор досі сподівається зламати волю українців і змусити Україну капітулювати. Однак, наголосив Мельник, цього не станеться.

Нагадаємо, 6 листопада Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту CNN Джейку Тапперу назвав небезпечною нову ідею президента США Дональда Трампа щодо системи безпеки Європи.

Український лідер пояснив, що Росія не демонструє готовності завершувати війну, натомість прагне розпочати обговорення нової архітектури безпеки на європейському континенті.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту заявив, що рф здатна припинити бойові дії, якщо диктатор володимир путін має таке бажання.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мадриді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою наголосив на необхідності участі представників Європи у переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.

Президент України Володимир Зеленський 5 листопада обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, яких незаконно вивезла Росія.

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