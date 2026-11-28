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Президент України Володимир Зеленський повідомив військовим командирам, що прагне повного знищення Кримського мосту. За даними західних ЗМІ, українські Сили оборони вже завдали кількох ударів по переправі, а Київ готує подальші атаки.

«Президент хоче, щоб його (Кримський міст – ред.) було повністю знищено», – повідомило джерело видання.

За інформацією співрозмовника The Telegraph, уночі 18 листопада ракетна бригада Військово-морських сил України, озброєна ракетами «Нептун», розгорнула мобільні пускові установки на заздалегідь підготовлених позиціях уздовж південного узбережжя України.

Військові випустили значну кількість ракет, після чого оперативно почали згортати пускові комплекси, щоб уникнути удару у відповідь з боку Росії.

Упродовж кількох наступних годин по Кримському мосту також завдавали ударів військовослужбовці інших підрозділів ЗСУ.

Приблизно о другій годині ночі ракетна бригада, яка застосовувала «Нептуни», отримала інформацію, що частина дорожнього полотна мосту та одна з опорних арок обвалилися.

«Звісно, ми випили трохи пива», – розповів один із планувальників операції, згадуючи реакцію побратимів на новини про завдані переправі пошкодження.

Оскільки основною ціллю ракет був залізничний проліт, наступної ночі українська ракетна бригада завдала повторного удару, ще більше пошкодивши залізничну частину мосту.

Як пише видання, лише після другої атаки військові дізналися, що наказ про її проведення віддав особисто президент Володимир Зеленський.

У середині листопада Сили оборони України завдали серії ударів по Кримському мосту. Під ураження потрапили як автомобільна частина, так і залізничне полотно переправи.

Після пошкодження мосту в Росії вперше визнали «ускладнення логістики» у сполученні з тимчасово окупованим Кримом.

Зокрема, віцепрем’єр РФ Андрій Нікітін заявив, що організовувати перевезення пасажирів і вантажів стало складніше. Російський уряд також допускає можливість запровадження обмежень на рух Кримським мостом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відновлення Кримського мосту в зимовий період для російських військ є малореалістичним через складні погодні умови. Водночас наразі зарано прогнозувати, чи зможуть окупанти швидко розпочати ремонт навесні.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

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