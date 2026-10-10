Зеленський: Наслідки дозволу Росії продавати дизель сьогодні найкраще почули у Києві

Президент України Володимир Зеленський пов'язав атаку на Київ від 10 жовтня реактивними дронами та балістичними ракетами з домовленістю президента США Дональда Трапа про тимчасове зняття санкцій з російського дизельного пального.



«Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти, зараз найкраще було чутно в Києві, коли після численних застосувань реактивних «шахедів» проти енергетичних обʼєктів почалася ще й атака балістикою. Частину ракет вдалося збити. Це ще раз чітко демонструє, які справжні наміри у Росії. Вони розраховують на продовження війни, терор проти звичайних людей і знищення інфраструктури», — написав Зеленський на своєму телеграм-каналі.

Президент додав, що кожен додатковий мільярд доларів, які російські окупанти зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на це – на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення «шахедів» і виробництво ракет та ще на додаткових найманців на фронт.

«Вчора, на жаль, були зовсім інші сигнали для Росії – сигнали, що атакувати надалі начебто можна. І це потрібно виправляти. Потрібні сильні сигнали від Сполучених Штатів, від Європи, від інших партнерів. На підтримку України та на ОБМЕЖЕННЯ російської здатності воювати і тероризувати людей. Дякую всім, хто з Україною!», — додав лідер України.

Нагадаємо, що удень 10 жовтня російські безпілотники завдали ударів по двох районах Харкова. Один із дронів влучив у медичний заклад, спричинивши пожежу.

Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок російського терористичного авіаудару 10 жовтня зросла до 11 людей.

Вранці 10 жовтня російські терористичні війська кілька разів атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

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