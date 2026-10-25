Зеленський назвав червоні лінії на переговорах із росією

0:00 / 0:00

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору володимиру путіну документ із напрацюваннями американської сторони щодо врегулювання війни в Україні. Позицію щодо цього документа та ключових переговорних параметрів оприлюднив президент Володимир Зеленський.

Передані пропозиції є матеріалами для обговорення між сторонами, а не остаточним планом на затвердження кремлем, вказав президент. Для України принциповими залишаються збереження армії та відмова від нейтралітету, а її гарантії безпеки не можуть диктуватися російською стороною.

«У документі є різні напрацювання американської сторони. Ми вважаємо, що головні аспекти цього, що ми не можемо говорити про нейтральність нашої держави і ми не можемо говорити про обмеження української армії», - наголосив Зеленський.

Водночас питання щодо територій визначено як «червону лінію», яку Україна готова обговорювати виключно на рівні лідерів держав, тоді як технічні групи мають опрацьовувати деталі безпекових гарантій за участі США та Європи.

«Американці давно піднімають питання щодо обміну територіями, вони це називають land swaps (обмін земельними ділянками). Є й інші формати і пропозиції для спілкування. Усі повинні розуміти: перше – ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення. Якщо територіальне питання, то на рівні лідерів. Інші питання – на рівні технічних груп. Отже, у листопаді можна все це обговорювати… Якщо (обговорення - ред.) територіального питання - то на рівні лідерів. Інших питань - на рівні технічних груп. Що таке інше? Гарантії безпеки. Якщо це питання НАТО - і, безумовно, це питання з'являється в відповідних документа і в нових напрацюваннях, з'являється питання НАТО. Ми обговорюємо гарантії безпеки і хтось повинен брати на себе гарантії, що Росія не почне агресію наново», - наголосив Зеленський

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю ТСН.

Речник путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі з американським представником Стівом Віткоффом російський лідер не передавав жодних документів із пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.

Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

Читай нас у