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Україна готова до припинення вогню на нинішній лінії зіткнення задля переходу до дипломатичного врегулювання війни, заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Al Jazeera.

«Ми готові до таких кроків — залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що він [Володимир Путін] не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії», — сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Глава держави висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп знайде спосіб завершити війну, не покладаючи ціну за це виключно на Україну.

Джерело: інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського телеканалу Al Jazeera.

Київ передав міжнародним партнерам умови можливого припинення вогню в акваторії Чорного моря та чекає на реакцію Москви.

Нагадаємо, Росія не погоджується на проміжну домовленість з Україною щодо Чорного моря без укладення постійної мирної угоди. Туреччина тим часом готує пропозиції для досягнення домовленостей і обговорює їх з українською та російською сторонами.

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 16 листопада, взяв участь у першій сесії Міністерської зустрічі, присвяченої реалізації Чорноморської стратегії Європейського Союзу. Обговорення було зосереджене на міжрегіональному порядку денному у сфері сполученості.

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