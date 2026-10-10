Зеленський назвав продаж дизеля держави-агресора Росії інвестицією у війну — RMF24

Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленість Сполучених Штатів і держави-агресора Росії про постачання дизельного пального на американський та світовий ринки. Він заявив, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти є інвестицією у війну, яку слід завершити, а не продовжувати, повідомляє RMF24.

Заява Трампа про постачання

Президент США Дональд Трамп повідомив про успішну розмову з володимиром путіним. За його словами, сторони домовилися, що Росія негайно поставить на американський і світовий ринки понад 300 тисяч тонн дизельного пального, ще 500 тисяч тонн — у листопаді, а потім ще 1 мільйон тонн.

Трамп також заявив, що залежно від технічного стану російських нафтопереробних заводів Москва може найближчим часом поставити ще 3 мільйони тонн дизельного пального.

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Реакція України та позиція США

Зеленський наголосив, що поступки путіну не принесуть миру чи користі цивілізованому світу. На його думку, можливість експорту дизельного пального Росія використає для продовження терору та підступних дій. Президент України також заявив про потребу реальної взаємної деескалації у відносинах із Росією.

Посол США при ООН Майк Волц заявив, що домовленість із Москвою не означає припинення зусиль Трампа для завершення війни Росії проти України. За його словами, дефіцит дизельного пального пов’язаний із закриттям нафтопереробних заводів у Європі та українськими ударами по російських підприємствах. Волц також сказав, що президент США просив українців припинити такі атаки.

RMF24 зазначає, що 300 тисяч тонн дизельного пального — це менше за оцінене однодобове споживання цього пального у США, яке становить близько 400 тисяч тонн. Видання також вказує, що експортні можливості Росії істотно скоротилися, тому можливість виконання заявлених поставок залишається незрозумілою.

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