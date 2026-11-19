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Президент України заявив, що спільний тиск США та Китаю на Москву міг би припинити російську агресію. Для цього, за словами Зеленського, Вашингтону та Пекіну достатньо запровадити обмеження проти РФ або припинити торгівлю з нею.

Глава держави поспілкувався з головним міжнародним кореспондентом NBC News Річардом Енгелем напередодні тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна. Переговори лідерів трьох держав заплановані на 19 листопада у китайському Шеньчжені.

Зеленський переконаний, що американський і китайський президенти володіють інструментами, які можуть суттєво вплинути на рішення Кремля. Йдеться передусім про економічний тиск на Росію. Зокрема, Сполучені Штати та Китай могли б узгодити санкційні заходи або припинити економічну співпрацю з Москвою.

Український президент наголошує на особливій ролі Пекіна, адже Китай залишається одним із ключових торговельних партнерів Росії. Обмеження економічних зв'язків із цією країною могло б створити для Кремля серйозні проблеми.

Під час інтерв'ю Зеленський також емоційно відреагував на російські заяви про нібито захист російськомовного населення в Україні. Президент нагадав, що Росія продовжує атакувати українські міста, попри свої виправдання вторгнення.

«Вони атакують нас цілодобово. І це теж про те, як вони казали, пам'ятаєте: мовляв, прийшли рятувати російськомовних людей. Це повна х*рня», – сказав Зеленський.

Під час розмови з журналістом Річардом Енгелем у Києві також було чути звуки повітряної тривоги.

Володимир Зеленський наголосив, що жодна велика держава не повинна одноосібно вирішувати долю інших країн. Так президент прокоментував можливість обговорення майбутнього України на саміті в Шеньчжені без її представників.

«Великі країни завжди думають, що можуть приймати рішення щодо майбутнього всього світу, але це величезна помилка», – сказав Зеленський в інтерв’ю Річарду Енгелю.

Водночас глава держави заявив, що спільний тиск Вашингтона та Пекіна міг би змусити Росію припинити війну. За його словами, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін мають достатньо впливу, щоб досягти цього за допомогою санкцій або обмеження торгівлі з Москвою.

Питання впливу Пекіна на Москву український президент порушував і раніше. Зокрема, 24 жовтня під час онлайн-виступу в американському Інституті Гудзона Зеленський заявив, що Китай має достатньо важелів, аби переконати Путіна зупинити війну.

Тоді глава держави окремо звернув увагу на масштаб торговельних відносин між Росією та Китаєм. За його словами, Пекін є важливим ринком для російської економіки, а тому може використати цю залежність для впливу на Кремль.

Джерело: NBC News

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