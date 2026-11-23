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Президент України Володимир Зеленський сумнівається, що нинішнє покоління українців зможе відновити дружні стосунки з росіянами після завершення війни та досягнення миру між країнами.

«Не впевнений, що це питання нашого покоління», — зазначив глава держави, коментуючи перспективи відносин між українцями та росіянами після війни.

Під час розмови Гав нагадав, що до президентства Зеленський мав успішну кар'єру в Росії та російських шанувальників, і запитав, чи можлива дружба між українцями та росіянами після встановлення миру.

Зеленський відповів, що сьогодні між народами є ненависть, яку, за його словами, спричинила Росія. Президент згадав масові вбивства цивільних, катування чоловіків, жінок і дітей, а також свідчення українців, які повернулися з російського полону.

"Це навіть не схоже на справжню війну — на таку війну, де є вороги. Де одна сторона воює проти іншої. А інша — захищається. Це не солдати, а звичайні люди — діти й жінки. Йдеться про цивільних. Росіяни отримують від цього задоволення, розумієте? Коли вбивають нас. Ось у чому проблема. Тому це питання не тільки війни та правил ведення війни. Це тероризм без жодних правил", — сказав Зеленський.

Відповідальність і сусідство

За його словами, після пережитого українцям буде надзвичайно складно забути російські злочини.

"Чи можемо ми дружити з ними? Це почнеться, якщо вони будуть готові зробити відповідні кроки. Відповідальність за скоєне дуже важлива. Просто пробачити, мовляв: "О, ви зробили щось погане". Ні, це не просто щось погане. І я не впевнений, що це питання для нашого покоління", — заявив президент.

Про це він сказав в інтерв'ю данському музиканту Бенджаміну Гаву.



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