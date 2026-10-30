Зеленський передав Путіну певні сигнали через лідерів Фінляндії та Норвегії

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Президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

«Президент України просив своїх колег з Фінляндії і Норвегії озвучити певні сигнали Путіну. Вони озвучили ці сигнали, позиції, донесли ті речі, які президент просив донести, тому цей дзвінок був скоординований», — зазначив речник.

За словами Тихого, дзвінки президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре відбулися після попереднього узгодження під час зустрічі в Осло.

У МЗС наголосили, що Україна підтримує дипломатичні контакти з Москвою лише за умови координації з Києвом. Георгій Тихий закликав інших європейських лідерів погоджувати свої переговори з українською стороною.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля.

Нагадаємо, що Путін не має наміру відмовлятися від захоплення Донбасу — Reuters.



Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України. Він наголосив, що за столом переговорів також мають бути європейські країни, адже від майбутньої угоди залежатиме безпека всього континенту. Про це Мерц сказав 27 жовтня під час виступу в Сінгапурі.

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