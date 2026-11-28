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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 жовтня щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на опалювальний сезон 2026/27.

Документ передбачає, зокрема, заборону на висвітлення у ЗМІ наслідків руйнувань критичної інфраструктури, термінів її відновлення, а також етапів і стану будівництва захисних споруд на таких об’єктах.

Кабінет міністрів має вжити невідкладних заходів для запровадження відповідних обмежень на поширення цієї інформації.

Джерело: указ президента

Вранці 28 листопада російські військазавдали удару по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК «Одеські електромережі». Унаслідок атаки понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські війська в ніч на 25 листопада завдали чергового масованого удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, а виробництво електроенергії зупинили.

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