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Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідно до документів, вони діятимуть до 29 січня 2027 року.

Йдеться про укази:

№1060/2026 - продовжує строк дії воєнного стану на 90 днів

№1061/2026- продовжує строк проведення мобілізації на 90 днів

Це вже 21-те продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення.

Які обов'язки діють під час воєнного стану

Під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні виконувати низку встановлених законом вимог. Зокрема, вони мають:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання або перебування;

своєчасно оновлювати персональні дані в Єдиному державному реєстрі;

постійно мати при собі паспорт і військово-обліковий документ - у паперовій чи електронній формі;

з'являтися до ТЦК чи навчальних центрів у визначені строки;

раз на рік проходити військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.

Кого можуть мобілізувати

Обов'язковій мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки. Перед направленням до військових частин усі мобілізовані проходять базову військову підготовку в навчальних центрах.

Чоловіків віком від 18 до 25 років можуть призвати лише у визначених законом випадках - якщо вони є офіцерами запасу або вже проходили строкову військову службу. В інших випадках вступити до лав ЗСУ вони можуть виключно добровільно.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути залучені до оборони держави лише за власним бажанням.

Про це повідомляється з посиланням на офіційний сайт президента.

Нагадаємо, війна Росії проти України може тривати щонайменше до весни 2027 року, а нове вікно можливостей для мирних переговорів може відкритися лише тоді. Таку думку висловив політолог і керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко.

До цього президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Раніше Зеленський оцінив перспективи нових мирних переговорів із росією.

На цьому тлі Сибіга пояснив, чому серйозні переговори з Росією поки неможливі.

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