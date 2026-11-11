Зеленський пояснив, чого насправді прагне Росія під виглядом гарантій безпеки
Президент Володимир Зеленський заявив, що розмови Росії про гарантії безпеки не мають нічого спільного зі справжнім прагненням до миру.
За його словами, протягом десятиліть Москва регулярно розпочинала війни або застосовувала військову силу проти інших держав, тому її заяви про власну безпеку викликають сумніви.
Зеленський вважає, що Кремль прагне зберегти можливість втручатися у справи інших країн, застосовувати силу без перешкод і не допустити підтримки свободи всередині самої Росії.
Він також заявив, що Путін намагається зберегти особисту владу та передати наступним поколінням імперіалістичні погляди.
Джерело: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський спільно з королем, кронпринцом та прем'єр-міністеркою Данії зустрівся з представниками близько 70 данських компаній. Під час заходу сторони обговорили розширення оборонної та економічної співпраці, зокрема спільне виготовлення морських безпілотників, радіолокаційного обладнання та компонентів для майбутньої системи Freyja.
Президент України Володимир Зеленський 11 листопада звернувся до депутатів данського парламенту Фолькетингу. Він став першим главою іноземної держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії.
Зеленський пожартував, що єдине, про що сьогодні можна шкодувати, – це відсутність спільного кордону між Україною та Данією. За його словами, у Данії «набагато кращі сусіди».