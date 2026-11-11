Зеленський пояснив, чого насправді прагне Росія під виглядом гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що розмови Росії про гарантії безпеки не мають нічого спільного зі справжнім прагненням до миру.

За його словами, протягом десятиліть Москва регулярно розпочинала війни або застосовувала військову силу проти інших держав, тому її заяви про власну безпеку викликають сумніви.

Зеленський вважає, що Кремль прагне зберегти можливість втручатися у справи інших країн, застосовувати силу без перешкод і не допустити підтримки свободи всередині самої Росії.

Він також заявив, що Путін намагається зберегти особисту владу та передати наступним поколінням імперіалістичні погляди.

Джерело: Володимир Зеленський