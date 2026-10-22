Зеленський пояснив, чому без окупації Криму могло не бути повномасштабної війни

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що якби у 2014 році українська влада віддала наказ відбивати Крим, повномасштабна війна могла б не розпочатися в тому форматі, в якому вона триває сьогодні.

«Сьогодні, дивлячись на той час (мова про лютий-березень 2014 року, коли росіяни захопили Крим – ред.), ти розумієш, що саме тоді почалася війна. Наша помилка була не відбити їх. Якщо би був наказ захищати державу, я впевнений, що повномасштабної війни у тому форматі, в якому вона сьогодні є, не було б. Принаймні мені так здається», — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що війна Росії проти України почалася саме з окупації Криму, однак на початковому етапі російські дії не мали очевидних ознак повномасштабних бойових дій.

«Це правда. Просто вона, ця окупація, була повільною. Це було не дуже схоже на війну. Чому? Тому що Україна не воювала в цей момент. Коли вони окупували Крим, були там постріли, безумовно, але дуже довго Росія не визнавала, що це її люди, їх навіть називали «зелені чоловічки», тому що ти не розумів, що це за уніформа. Тобто це люди з якоюсь зброєю на півострові, і проблема була, що не було чітких команд від української влади, що треба захищати свою землю, що хтось порушив твої кордони зі зброєю», — сказав президент.

Таким чином, Зеленський пов’язав подальший розвиток війни з відсутністю чітких наказів української влади щодо збройного захисту Криму у 2014 році. Водночас глава держави уточнив, що його оцінка того, як могли б розвиватися події за іншого рішення, є особистим припущенням.

Про це глава держави заявив у подкасті

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який веде підприємець та інвестор Стівен Бартлетт.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважав повномасштабне вторгнення Росії неминучим і не думав, що РФ наважиться розпочати велику війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї. На його думку, Володимир Путін може побоюватися, що такий крок призведе до міжнародної ізоляції Москви та втрати підтримки інших держав.

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