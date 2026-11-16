Зеленський попередив про готовність рф до нового удару та закликав реагувати на тривоги

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги ввечері 16 листопада, вночі та протягом 17 листопада через високу загрозу нової російської атаки.

«Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби реагуйте на сигнали ракетної небезпеки, будь ласка», — наголосив глава держави у вечірньому зверненні, зазначивши, що за наявною інформацією окупанти підготувалися до удару, на який Україна обов'язково дасть справедливу відповідь.

Джерело: вечірнє відеозвернення Президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів про тактику прицільних ударів рф по енергетиці окремих регіонів. росія застосовує тактику концентрованих атак, обираючи окремі регіони України як ціль та протягом кількох діб завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі.

Українська розвідка зафіксувала підготовку російських військ до нових масованих атак, у зв'язку з чим ключовим пріоритетом України на найближчій зустрічі у форматі «Рамштайн» стане посилення протиповітряної оборони.

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