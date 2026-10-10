Зеленський попередив про загрозу нових ракетних ударів РФ

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В Україні найближчими днями зберігається особлива загроза нових ракетних ударів Росії. Через це країна гостро потребує додаткових систем протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої балістичної атаки на Київ провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Він подякував французькому лідеру за підтримку.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над отриманням додаткових пакетів протиповітряної оборони.

Зеленський також наголосив на необхідності посилення тиску на Росію та спільних рішучих кроків для припинення війни. Окремо лідери обговорили виклики, пов’язані з послабленням санкцій проти російських нафтопродуктів.

Джерело: Володимир Зеленський

Вдень 10 жовтня з'явилася інформація про зупинку поїздів у столичному метрополітені. Телеграм-канали повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

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