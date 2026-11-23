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Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових атак.

Президент закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти себе.

Також він наголосив на необхідності постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, закликавши США та інших партнерів ухвалити відповідні рішення.

За словами Зеленського, додаткові ракети для Patriot необхідні для захисту українських міст та критичної інфраструктури, а Росію потрібно зупинити, щоб не допустити подальших жертв і руйнувань.

Джерело: Володимир Зеленський.

За тиждень, що завершився 22 листопада, Росія випустила по Україні близько 2700 безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів. Під російськими ударами опинилися 20 регіонів країни.

У Чернігівській області мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону імені князя Володимира збила російську малогабаритну крилату ракету «Філін». Для ураження повітряної цілі військові застосували автоматизований комплекс.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

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