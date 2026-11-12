Зеленський повідомив про масштабні збої в роботі Starshield уздовж лінії фронту

0:00 / 0:00

Українські підрозділи фіксують значні перебої в роботі супутникової системи Starshield по всій лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Зеленський зазначив, що проблеми спостерігаються вже кілька днів. Зокрема, українські військові виявили системне обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год (100 миль на годину).

«Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості», – наголосив президент.

За його словами, такі обмеження передусім ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів. Засоби ураження не можуть розвивати достатню швидкість і вчасно наздоганяти повітряні цілі.

Президент повідомив, що через це вже фіксують влучання російських безпілотників. Він наголосив, що обмеження допомагають Росії завдавати більше ударів по Україні та збільшують кількість жертв серед цивільного населення.

«На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів», – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна намагається з’ясувати всі обставини ситуації з американською стороною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Інспектор Пентагону відхилив запит щодо роботи Starlink в Україні — Interia

Рубіо заявив, що Україна поки не має доступу до Starshield

Читай нас у