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25 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна й надалі завдаватиме ударів у відповідь на російські атаки, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Також глава держави повідомив про ураження російського військового аеродрому.

Зеленський подякував бійцям Сил спеціальних операцій за проведену операцію та наголосив, що військова авіація і кораблі Росії залишаються законними цілями для України.

За словами Зеленського, в усіх регіонах, які зазнали російських ударів, працюють ремонтні бригади та енергетичні компанії. Найскладнішою залишається ситуація у Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі.

Президент запевнив, що необхідне обладнання та ресурси для відновлення електропостачання є. Водночас енергетики змушені переривати ремонтні роботи через загрозу повторних атак.

«У росіян тактика незмінна: вони б'ють саме по лініях та по мережах, по підстанціях б'ють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати – і відповідати будемо достойно», – наголосив Зеленський.

Глава держави також подякував військовослужбовцям Сил спеціальних операцій ЗСУ за ураження російського військового аеродрому. Наразі Україна уточнює масштаби завданих противнику збитків.

«Продовжимо завдавати наших їм відповідей. Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, – наші абсолютно законні цілі», – заявив президент.

Про це повідомляється із посиланням на вечірнє звернення президента.

25 листопада оператори далекобійних засобів Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони (МРИК-ВКО).

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» провели серію успішних ударів по високовартісних цілях російської окупаційної армії.

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