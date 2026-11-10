Зеленський прокоментував пропозицію США щодо передачі Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський 10 листопада висловився щодо ідеї передати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки для України. Він наголосив, що територіальні поступки не розв’язують головного питання: чи припинить Володимир Путін агресію після отримання цих територій.

Зеленський нагадав, що Путін раніше пояснював вторгнення нібито необхідністю захистити російськомовне населення Донбасу. Однак згодом російські війська намагалися захопити Київ, а на окупованих територіях, зокрема в Бучі, вбивали й катували мирних жителів.

Президент також розповів, що американська сторона порушувала питання, чи може Україна обміняти Донбас на гарантії безпеки. У відповідь він поцікавився, про які саме гарантії йдеться – про членство в НАТО чи механізм, подібний до Альянсу.

Зеленський нагадав, що Україна вже відмовлялася від ядерної зброї, а Росія згодом перешкоджала її європейській інтеграції та вступу до НАТО, після чого окупувала українські території.

«Я не вірю, що якщо ми віддамо Донбас, Путін зупиниться. Він зробить паузу, а потім повернеться через рік, два або п’ять», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, у такому разі постане питання, хто нестиме відповідальність за нову агресію Росії через кілька років. Президент наголосив, що обіцянки безпеки мають бути конкретними та надійними, адже попередній досвід України свідчить про те, що домовленості з Москвою не гарантують припинення її агресії.

Додамо, що Віткофф розповів про важливі для України рішення на переговорах в Абу-Дабі.

Раніше українська делегація прибула до Абу-Дабі для переговорів зі США та Росією.

Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.

Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.

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