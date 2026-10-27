Зеленський: Росія за два тижні випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та області

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Від 14 жовтня Росія застосувала понад 100 балістичних ракет під час атак на Київ і Київську область. Водночас Україна стикається із затримками постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 27 жовтня.

За словами глави держави, однією з найгостріших проблем залишається нестача ракет для американських систем Patriot. Зеленський подякував партнерам, які вчасно надають військову допомогу, але наголосив, що затримки з постачанням послаблюють можливості України протидіяти балістичним ударам.

Президент також повідомив про пошкодження житлових будинків, станції та ліній метро в Києві. Під російським ударом опинився і Південний міст, який є важливою транспортною артерією столиці.

За словами Зеленського, Україна продовжує докладати зусиль для захисту енергетичної системи, інфраструктури та логістичних маршрутів. Унаслідок російських атак є загиблі.

Джерело: Володимир Зеленський, офіційний Telegram-канал

Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

У Києві з наступного тижня планують розпочати будівництво резервних понтонних переправ через Дніпро. Їх мають використовувати у разі пошкодження основних мостів, щоб зберегти сполучення між лівим і правим берегами.

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