Зеленський розповів, які питання Росія відмовилася обговорювати в Абу-Дабі

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Під час переговорів в Абу-Дабі, що відбулися напередодні, російська сторона заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Натомість Росія прагне й надалі завдавати ударів по українській території.

"На жаль, вчора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати заходи, які могли б зменшити жахи цієї війни, і це сталося попри чергову спробу з нашого боку домогтися кроків щодо деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Але у відповідь наша делегація почула, що російський керівник розлючений і хоче продовжувати наносити удари", – сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти у четвер.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.

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