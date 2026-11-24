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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 24 листопада російські війська зосередили атаки на Житомирській області. Основними цілями стали об'єкти інфраструктури, які забезпечують розподіл і передачу електроенергії.

За словами глави держави, система захисту спрацювала.

«Провів селектор. Минулої ночі росіяни зосередились на ударах по Житомирщині – по інфраструктурі розподілу та передачі електрики. Захист спрацював», - розповів Зеленський.

За його словами, під час селектору заслухали доповіді про ситуацію на Дніпропетровщині – в Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та інших містах і громадах. Президент відзначив, що «з електрикою непросто», але залучені необхідні сили для відновлення. «Важливо, щоб робота прискорилась. Вдячний усім, хто працює в Одесі та області, ремонтує мережі, забезпечує альтернативні шляхи постачання», - сказав глава держави.

Він зазначив, що разом із Головнокомандувачем ЗСУ оновили потреби у Запоріжжі для захисту від російських ударів.

Міністр енергетики України, за словами Президента, доповів про реалізацію тих кроків, про які було домовлено раніше для збільшення генерації електрики та більш оперативних строків відновлення енергооб’єктів після російських ударів.

Як зазначив Зеленський, окремо була доповідь міністра оборони України про застосування нашої далекобійної зброї та підготовку нових пакетів підтримки від партнерів.

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці за підсумком селектору.

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