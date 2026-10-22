Зеленський розповів про переживання після різанини у Бучі та спростував слова Трампа про заблукавшого генерала РФ
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито не захопила Київ через наказ російського генерала рухатися болотами, а не асфальтованими дорогами.
«Я не знаю, про що говорить Трамп. Російська бронетехніка їздила вулицями Києва, і люди все спалювали. І річ не в тому, що якийсь генерал був ідіотом», — заявив Зеленський.
Глава держави також згадав про трагедію в Бучі, наголосивши, що цей день став найжахливішим у його житті. Він розповів, що ніколи раніше не бачив такої кількості тіл загиблих людей, розкиданих на вулицях.
“Після цього все змінилось. Я ніколи не хотів когось вбити, але після Бучі я захотів знайти цих людей, які не є людьми, і вбити їх”, - повідомив Зеленський.
Про це Зеленський сказав у подкасті The Diary Of A CEO.
Відео: Зеленський попередив про загрозу нового наступу РФ у разі втрати Слов’янська та Краматорська.
Нагадаємо, Зеленський відверто розповів про ціну війни та помилки Росії.
Також Зеленський повідомив про двох загиблих і 34 поранених через російські удари по Україні.