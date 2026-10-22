Зеленський розповів про переживання після різанини у Бучі та спростував слова Трампа про заблукавшого генерала РФ

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито не захопила Київ через наказ російського генерала рухатися болотами, а не асфальтованими дорогами.

«Я не знаю, про що говорить Трамп. Російська бронетехніка їздила вулицями Києва, і люди все спалювали. І річ не в тому, що якийсь генерал був ідіотом», — заявив Зеленський.

Глава держави також згадав про трагедію в Бучі, наголосивши, що цей день став найжахливішим у його житті. Він розповів, що ніколи раніше не бачив такої кількості тіл загиблих людей, розкиданих на вулицях.

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“Після цього все змінилось. Я ніколи не хотів когось вбити, але після Бучі я захотів знайти цих людей, які не є людьми, і вбити їх”, - повідомив Зеленський.

Про це Зеленський сказав у подкасті The Diary Of A CEO.

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Нагадаємо, Зеленський відверто розповів про ціну війни та помилки Росії.

Також Зеленський повідомив про двох загиблих і 34 поранених через російські удари по Україні.

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