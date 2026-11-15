Зеленський розповів про тактику прицільних ударів рф по енергетиці окремих регіонів

росія застосовує тактику концентрованих атак, обираючи окремі регіони України як ціль та протягом кількох діб завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі.

«Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п'ять – на Київщині. Понад сотню влучань – на Житомирщині, Сумщині», — повідомив президент Володимир Зеленський 15 листопада.

Глава держави додав, що наразі тривають інтенсивні відновлювальні роботи на Дніпропетровщині та Запоріжжі, а також анонсував додаткову надзвичайну енергетичну підтримку від Єврокомісії для найбільш постраждалих громад.

Джерело: Зеленський у телеграмі.

Російські війська 15 листопада атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики.

Від початку листопада російські війська понад 310 разів атакували енергетичні об'єкти України. Станом на 12 листопада без електрики залишалися майже 700 тисяч сімей.

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