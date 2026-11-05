Зеленський сподівається на більшу допомогу США у разі перемоги демократів — NDTV World

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на більшу підтримку Києва з боку США, якщо демократи за підсумками проміжних виборів наступного року отримають контроль над обома палатами Конгресу. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, повідомляє NDTV World.

Зеленський зазначив, що вдячний і Республіканській партії США, однак демократи, за його словами, чітко висловлюються на підтримку України та надання їй допомоги. Він також звернув увагу, що демократи говорять про відновлення зв’язку між Сполученими Штатами та Європою.

Допомога Україні

Президент висловив сподівання, що в Конгресі виникне баланс сил, який сприятиме збільшенню підтримки України. На його думку, сильна фінансова або військова допомога з боку США могла б вплинути на президента держави-агресора Росії Володимира Путіна.

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Зеленський також згадав про складні відносини з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, після зустрічі в Овальному кабінеті в лютому 2025 року українського президента звинуватили в невдячності за американську допомогу.

Переговори та Starlink

Американські тристоронні переговори за участю України та Росії мають відновитися наступного тижня після кількамісячної перерви. Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що 10–11 листопада в Абу-Дабі мають зустрітися делегації України та Росії для обговорення завершення війни проти України, післявоєнних безпекових домовленостей і деескалації.

Окремо Зеленський подякував SpaceX за забезпечення зв’язку через супутникову систему Starlink, водночас заявивши, що Україні не подобається позиція Ілона Маска щодо війни. Він також сказав, що Starlink і військова версія мережі Starshield, які використовують для завдань ударних і протиповітряних дронів, відновили роботу на рівні, що був до запровадження обмежень.

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