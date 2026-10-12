Зеленський відреагував на удар по Києву, внаслідок якого загинули двоє людей

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ввечері російські війська атакували Київ ударним безпілотником типу «шахед», влучивши в багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує тероризувати українців, атакуючи житлові будинки та забираючи життя мирних мешканців. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих. За його словами, рятувальники вже загасили пожежу.

“Це черговий доказ того, що Росія повинна отримати більше тиску. Саме вони продовжують жорстокі удари. Саме вони затягують війну. Навіть зараз у відповідь на американську пропозицію – «шахеди». Розраховуємо, що Сполучені Штати побачать такі сигнали від Росії та діятимуть сильно. Сила потрібна, щоб змусити Росію завершити цю війну”, - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР Міноборони України провели контрдиверсійну операцію на Запорізькому напрямку. За даними української воєнної розвідки, під час операції знешкодили дві групи російських спецпризначенців із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Генштабу ЗС РФ.



Сили оборони України знищили два човни російських військ, на борту яких перебував особовий склад. Інші подробиці операції не уточнюються.

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