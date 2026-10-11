Зеленський відреагував на заяву Трампа про енергетичне перемир’я з Росією — Axios

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня заявив, що заява Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стала для нього несподіванкою. Водночас український лідер запевнив, що Київ погодиться на припинення вогню, якщо на це піде Росія.

«Оголошення про енергетичне перемир’я стало для мене новиною. Але якщо росіяни погоджуються на перемир’я, Україна також погодиться», — сказав Зеленський у коментарі Axios.

Раніше Трамп оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Зеленський жорстко відповів Маску на заклики піти.

Також Зеленський назвав умову для проведення президентських виборів в Україні.

До цього Ілон Маск слідом за Трампом розкритикував Зеленського.

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