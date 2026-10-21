Зеленський заявив про можливу тристоронню зустріч лідерів — Anadolu Agency

Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня в Осло, Норвегія, заявив, що Київ разом із європейськими партнерами підготував пропозиції для просування до миру. Серед них — можлива тристороння зустріч лідерів України, США та Росії — держави-агресора.

Як повідомляє Anadolu Agency, Зеленський виступив на пресконференції разом із президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. За словами президента, Україна не програє війну, однак через російські атаки втрачає людей і час, а українські діти позбавлені дитинства.

Пропозиції для мирного процесу

Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів і підтримує опрацювання різних форматів припинення вогню для деескалації. Він висловив сподівання, що США передадуть Москві пропозиції Києва та європейських партнерів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Президент зазначив, що до зустрічі в Осло долучилися спецпосланець США Стів Віткофф, а також онлайн Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа. Вони обговорювали чутливі питання, гарантії безпеки та післявоєнну відбудову України. За словами Зеленського, Віткофф мав вирушити до Росії наступного дня.

Енергетичне перемир’я та підтримка США

Зеленський сказав, що Україна підтримала американську пропозицію щодо енергетичного перемир’я, однак звинуватив Росію — державу-агресора — у продовженні атак на українську енергетичну інфраструктуру. За його словами, Київ пропонував не завдавати ударів по чутливих об’єктах російської енергетики, якщо Москва припинить атаки на відповідну інфраструктуру України.

Окремо президент повідомив про розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Вони обговорили зв’язок Starlink, ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони та обмін розвідувальними даними. Зеленський також заявив, що Україна отримує від США розвіддані, зокрема через систему раннього попередження про російські балістичні атаки, і наголосив: рішення щодо майбутнього України можуть бути легітимними лише за участі Києва в переговорах.

Читай нас у