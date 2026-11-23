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Президент повідомив про нові дані розвідки щодо планів РФ атакувати Україну.

За підсумками селекторної наради він доручив військовим виконати визначені завдання із захисту, а урядовцям — прискорити відновлення пошкодженої інфраструктури.

Найскладніша ситуація з енергетикою залишається на Одещині, де окупанти повторно атакують лінії електропередач і підстанції після ремонтів. Також обговорили ситуацію у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Києві, Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині.

За даними прем'єр-міністра, від вечора російські удари зафіксували у 12 областях та Києві. Пошкоджено залізничну, енергетичну та цивільну інфраструктуру. Загалом шестеро людей загинули, ще 32 отримали поранення, серед них дитина. У Вишгородському районі кількість загиблих внаслідок удару по житловій п'ятиповерхівці зросла до 11.

Окремо Зеленський доручив прискорити переговори з партнерами щодо постачання систем ППО та перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 для Patriot, затримки з якими залишаються проблемою.

Джерело: Володимир Зеленський

Окупанти змінили тактику й нині зосереджуються на знищенні електромереж та ліній передач, намагаючись відрізати від джерел живлення Одесу, Одеську область та Дніпровщину. Через це там склалася вкрай складна ситуація зі значними відключеннями світла, розповів 22 листопада президент Володимир Зеленський.

21 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила 109 атак на українські мости до операції щодо Керченського мосту.

Росія атакувала Північний і Південний мости у Києві ракетами – Кличко.

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