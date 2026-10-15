Зеленський заявив про понад 850 російських Шахедів на тлі обмежень української оборони

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Від початку 14 жовтня і до ранку четверга Росія застосувала проти України понад 850 ударних безпілотників «Шахед». Президент Володимир Зеленський заявив, що масована атака відбулася в умовах штучного обмеження можливостей української оборони.

«У десятках наших міст і громад зараз продовжують надавати допомогу екстрені служби, ремонтні бригади та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів. Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака «шахедів», були постійні хвилі, і жодної години наше небо не було чистим від них. Від початку вчорашньої доби і по 9-ту годину сьогодні було вже понад 850 «шахедів», і це саме в час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Частину «шахедів» вдалося збити. Але, на жаль, були й десятки влучань», — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що відбулася одна з найбільших атак проти Кіровоградської області, були ураження у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині, Рівненщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині та Івано-Франківщині. Троє людей були вбиті в Кропивницькому, стільки ж – на Дніпропетровщині.

«Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну. Росія використовує кожен такий момент і повинна відповідати за те, що вона робить. Потрібні сильні рішення, щоб закінчити цю війну. Потрібна стабільна підтримка для України, і передусім у захисті неба. Потрібна ЧЕСНІСТЬ партнерів щодо війни: важливо, щоб всі в Америці були не на боці агресора, а на боці нашого захисту життя і наших спроб цю війну закінчити та гарантувати безпеку», — заявив Президент.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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