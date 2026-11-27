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Президент України Володимир Зеленський заявив, що США надіслали Україні позитивні сигнали щодо використання супутникових систем Starlink і Starshield. Водночас проблема залишається невирішеною: на тимчасово окупованих територіях досі фіксують обмеження в їхній роботі.

У Зеленського попросили розповісти, що зараз відбувається з обмеженнями Starshield та Starlink.

"До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали", – відповів український президент.

На уточнювальне запитання, чи система вже повернулася до норми, Зеленський зазначив, що "вона повернулася до норми на тій території України, яку ми контролюємо".

"Але зараз ми маємо обмеження на тимчасово окупованій території. Це проблема. Ми не можемо наздогнати реактивні "шахеди" перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктах тощо", – пояснив він.

Також його запитали, чи це рішення Білого дому.

"Технічно – це SpaceX. Політично – не знаю. Справді не знаю. Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони. Найважливіше те, що це питання рішення. Так само як і з ракетами Patriot: постачати їх чи ні. Це питання політичного рішення", – додав Зеленський.

Про це він розповів у інтерв’ю BBC.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що ситуація з обмеженнями роботи системи Starshield в Україні залишається неврегульованою.

Україна знайшла спосіб обійти обмеження на використання Starshield над РФ – Fire Point.

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