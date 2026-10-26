Зеленський заявив про тристоронню зустріч України, США та Росії у листопаді — The Guardian

Президент Володимир Зеленський заявив, що в листопаді має відбутися тристороння зустріч України, США та Росії — держави-агресора. Її метою має стати відновлення призупиненого переговорного процесу між Україною та Росією. Про це повідомляє The Guardian.

Позиція України

За словами Зеленського, Україна готова до розмови. Територіальні питання, на його думку, слід розглядати на рівні лідерів, тоді як іншими темами мають займатися технічні групи.

Президент також заявив, що Київ не обговорюватиме на тристоронній зустрічі обмеження для Збройних сил України або примусовий нейтралітет після війни. Він знову висловився за зустріч із Володимиром Путіним, оскільки вважає його єдиною людиною в Росії, здатною ухвалювати ключові рішення щодо завершення війни.

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Атаки та протиповітряна оборона

Зеленський повідомив, що протягом тижня російські війська застосували проти України близько 1 600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів, зокрема балістичних, а також майже 2 300 ударних безпілотників. Він закликав західних партнерів прискорити постачання перехоплювачів для протиповітряної оборони.

За словами президента, США повністю відновили попередження про ймовірні російські удари балістичними ракетами, важливі для української ППО. Після зустрічі зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом в Осло Зеленський також заявив, що супутниковий інтернет Starshield від SpaceX знову працює.

Зеленський неодноразово заявляв, що Україна може припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Москва зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, або якщо США дозволять використовувати Starshield над територією Росії для виявлення місць запуску балістичних ракет чи передадуть Україні системи Patriot.

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