Зеленський заявив про удар Росії по ТЕЦ-5 у Харкові після оголошення енергетичного перемир’я

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11 жовтня російські війська атакували ТЕЦ-5 у Харкові — за словами президента України Володимира Зеленського, це сталося через кілька годин після того, як Дональд Трамп оголосив про початок «енергетичного перемир’я» між Україною та Росією.

Сьогодні є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни, наголосив Зеленський.

За його словами, Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, однак для цього потрібна аналогічна готовність Росії.

Зеленський звернув увагу на те, що нещодавні дії ворога свідчать про протилежне. Так, 11 жовтня в українському небі були російські «шахеди» та авіабомби. Крім того, зафіксували удари РФ по енергетичних об’єктах.

«Щойно був удар по ТЕЦ-5 у Харкові, по енергетиці міста. Загалом за цей тиждень росіяни завдали понад 200 ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і нафтових об’єктах в Україні. За цей тиждень росіяни вбили понад 150 наших людей, ще понад 700 людей були поранені», — заявив Зеленський.

До цього Зеленський відреагував на заяву Трампа про енергетичне перемир’я з Росією.

Раніше Трамп оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Зеленський жорстко відповів Маску на заклики піти.

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