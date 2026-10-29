Зеленський заявив про удари РФ по цивільних на тлі гуманітарної операції в Олешках

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Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільному населенню України на тлі гуманітарної операції в Олешках. Це свідчить про намір РФ продовжувати війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це цілеспрямовані удари по цивільних, що вражають своєю жорстокістю. Росіяни завдають їх саме тоді, коли в Олешках розгортається гуманітарна операція. Сигнали Росії цілком зрозумілі: вона прагне продовження війни. Тому світовій спільноті необхідно докласти значних зусиль, щоб досягти суттєвої деескалації – через рішучі кроки та належний тиск на агресора", – написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

Він наголосив, що для досягнення миру Росія має припинити війну й терор.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Дніпро в четвер зафіксовано влучання в перон залізничного вокзалу, де стояли приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Відомо про 14 загиблих.

Також внаслідок удару БпЛА російських окупантів по Чернігову в четвер загинули двоє людей, 22 дістали поранень, серед них троє дітей.

У Кременчуці ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок, загинуло троє людей, ще 19 постраждало.

Мінні пастки та удари дронів: як Росія може зірвати порятунок жителів Олешок.

Лубінець закликав надавати інформацію про жителів окупованих Олешок для гуманітарної місії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

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