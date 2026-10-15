Зеленський заявив про відновлення ударів України по російських НПЗ

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Україна відновить удари по нафтопереробних заводах Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Подробиці щодо термінів і масштабів майбутніх атак наразі не наведені.

Зеленський пояснив, що призупинив удари по об’єктах енергетики на три дні, щоб дотриматися домовленості. Водночас Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі та за останній тиждень убила понад 100 мирних жителів.

«Заборону знято. З нас досить», – сказав глава України.

Президент підкреслив, що попри паузу Україна залишилася без попереджень про пуски балістичних ракет, а обмеження Starlink ускладнили фронтові операції та удари по російських військових об'єктах. Він нагадав, що американські представники погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по російській енергетиці не припиняться. Президент відкинув версію про технічний збій Starlink, назвавши їх «волею».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський виданню Financial Times.

Окрім того, Зеленський назвав три умови для завершення гарячої фази війни.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи планує йти у відставку на тлі закликів Трампа.

Також Зеленський заявив, що щомісячні втрати російських військ сягнули 43 тисяч осіб.

Раніше Зеленський завершив годинні переговори з Бернемом у Лондоні.

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