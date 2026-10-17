Зеленський заявив, що авіація збиває до 60% реактивних Шахедів

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська авіація вже перехоплює 55–60% російських реактивних дронів типу «Шахед». За його словами, найближчим часом очікуються нові рішення від міжнародних партнерів і українського оборонно-промислового комплексу.

«Щодо перехоплення реактивних шахедів. Ми користуємося нашою авіацією дуже вдало, і сьогодні йде нарощення амуніції для F-16, 20-мм снарядів. У мене були домовленості, і в нашого Міністерства оборони також. Зараз ми отримуємо відповідну кількість, і вона дуже непогана… Тобто амуніція має приходити для F-16, і сьогодні 55–60% усіх збитих реактивних шахедів збиває авіація», — сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у суботу.

Він зазначив, що «це вдале рішення» і «воно працює».

«Далі у нас є ще кілька рішень: ракети, дешеві, які починають працювати. Кілька нових рішень, і вони скоро будуть у нас в Україні від партнерів. Також є наше вітчизняне виробництво, і ці засоби вже працюють. Далі у нас є турелі. Ми почали їх виробляти, і це вже не поодинокі екземпляри, а десятки. Ми будемо нарощувати їх виробництво», — додав Зеленський.

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