Президент Володимир Зеленський заявив, що нові удари Російської Федерації — держави-агресора — засвідчили відсутність змін у позиції Кремля щодо війни проти України. Як повідомляє Channel NewsAsia, атака почалася майже одразу після багатогодинних переговорів спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

У Києві повітряна тривога тривала вночі та вдень. За даними міської влади, загинули двоє людей, ще понад 30 дістали поранення. У східному місті Лозова внаслідок атаки на ринок загинули дві жінки віком 50 і 60 років, десятки людей зазнали поранень.

Удари по регіонах України

За ніч під ударом опинилися 12 регіонів України. Пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетичні об’єкти, магазини, кафе та монастир у Києві. Усім сім’ям і дітям наказали евакуюватися з прифронтових Краматорська та сусіднього Слов’янська після серії атак, унаслідок яких загинули десятки цивільних.

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Зеленський заявив, що Росія «явно використовує уповільнення постачання засобів протиповітряної оборони від наших партнерів». Україна неодноразово закликала союзників, зокрема США, передати додаткові американські перехоплювачі Patriot для протидії ракетам і швидкісним ударним дронам.

Переговори та позиції сторін

Кремль заявив про готовність відновити наступного місяця тристоронні переговори з Києвом і Вашингтоном, водночас відкинувши нові пропозиції, які Віткофф розробляв разом із європейськими країнами та Україною. У телевізійному інтерв’ю Путін сказав, що можливі переговори стосуватимуться безпекових домовленостей для остаточної мирної угоди, а не короткого перемир’я.

Зеленський підтримав відновлення тристороннього формату. Росія вимагає, щоб Україна залишила контрольовані нею території Донецької області, а також наполягає на суттєвих політичних і військових обмеженнях для України. Київ відкидає ці вимоги, вважаючи їх капітуляцією, що залишить країну вразливою до нового нападу.

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