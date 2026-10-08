Зеленський заявив, що перевага України в небі змусить путіна до переговорів

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Президент Володимир Зеленський закликав США надати Україні додаткові можливості для захисту повітряного простору, зокрема дозволити використання Starlink над територією Росії.

За його словами, Україна потребує переваги в небі, яка, на його думку, може створити умови для початку переговорів із російським керівництвом.

Зеленський також навів приклад Ізраїлю під час протистояння з Іраном, зазначивши, що супутникові системи працювали там у потрібний момент.

Окремо президент заявив про наближення Китаю до створення альтернативи Starlink, яку, за його словами, може отримати Росія. Україна обговорює цю загрозу з партнерами, а європейські країни також працюють над власними системами.

Джерело: Володимир Зеленський

Російський план руйнування енергетичної інфраструктури України передбачав повне відключення Києва, Харкова та Одеси від електроенергії, тепла і водопостачання. У перехопленому документі йдеться про 60 ключових цілей, серед яких об'єкти енергетики, водопостачання та комунальної інфраструктури.

Енергетична інфраструктура стала однією з головних цілей нічного масованого удару Росії по Україні, заявив Володимир Зеленський. За його словами, РФ запустила 70 ракет, значна частина з яких була балістичною.

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