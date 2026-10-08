Зеленський заявив, що перевага України в небі змусить путіна до переговорів
Президент Володимир Зеленський закликав США надати Україні додаткові можливості для захисту повітряного простору, зокрема дозволити використання Starlink над територією Росії.
За його словами, Україна потребує переваги в небі, яка, на його думку, може створити умови для початку переговорів із російським керівництвом.
Зеленський також навів приклад Ізраїлю під час протистояння з Іраном, зазначивши, що супутникові системи працювали там у потрібний момент.
Окремо президент заявив про наближення Китаю до створення альтернативи Starlink, яку, за його словами, може отримати Росія. Україна обговорює цю загрозу з партнерами, а європейські країни також працюють над власними системами.
Джерело: Володимир Зеленський
Російський план руйнування енергетичної інфраструктури України передбачав повне відключення Києва, Харкова та Одеси від електроенергії, тепла і водопостачання. У перехопленому документі йдеться про 60 ключових цілей, серед яких об'єкти енергетики, водопостачання та комунальної інфраструктури.
Енергетична інфраструктура стала однією з головних цілей нічного масованого удару Росії по Україні, заявив Володимир Зеленський. За його словами, РФ запустила 70 ракет, значна частина з яких була балістичною.